Одноглазые валеты (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Рио и Папаша - бандиты. В 1880 году они грабят банк в Мексике, но уходить от погони им приходится на одной лошади. Понимая, что на одной лошади им не оторваться, Рио посылает Папашу найти вторую лошадь, пока он будет отстреливаться от отряда погони.
Одноглазые валеты смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Марлон
Брандо
- Актёр
Марлон
Брандо
- КМАктёр
Карл
Молден
- КХАктриса
Кати
Хурадо
- БДАктёр
Бен
Джонсон
- СПАктёр
Слим
Пикенс
- ЛДАктёр
Ларри
Дуран
- СГАктёр
Сэм
Гилман
- ТКАктёр
Тимоти
Кэри
- МКАктриса
Мириам
Колон
- ИКАктёр
Илайша
Кук мл.
- СПСценарист
Сэм
Пекинпа
- РССценарист
Род
Серлинг
- ДГПродюсер
Джордж
Гласс
- УЗПродюсер
Уолтер
Зельцер
- ХПХудожник
Хэл
Перейра
- ЧЛОператор
Чарльз
Лэнг