Однажды (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Лиричная картина том, как одна случайная встреча может изменить жизнь. Музыкальный фильм-момент о поэзии жизни среди серых будней.



Днем он чинит пылесосы, а вечером играет на гитаре на улицах Дублина. Она в одиночку растит ребенка и работает уборщицей, хотя втайне сочиняет �стихи. Ее привлекает пение уличного музыканта — так завязывается неожиданное знакомство двух родственных душ. Они оба чувствуют себя потерянными, романтиками в большом городе, где всем важны деньги, а не душа. Он мечтает найти смелость и исполнять свои собственные песни; ее тоже притягивает музыка, но не все в жизни просто. Однако те дни, что они проведут вместе, заставят обоих по-новому взглянуть на мир.



Осталось ли в жизни место для поэзии, романтики и искренних чувств? Музыкальная мелодрама об искре, разгоревшейся в сердце Дублина — смотреть фильм «Однажды» можно онлайн на видеосервисе Wink.



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