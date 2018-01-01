Wink
Фильмы
Однажды в Риме
Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Риме»

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Риме»

Режиссёры

Массимилиано Бруно

Massimiliano Bruno
Режиссёр

Актёры

Алессандро Гассман

Alessandro Gassmann
АктёрSebastiano (в титрах: Alessandro Gassman)
Марко Джаллини

Marco Giallini
АктёрMoreno
Эдоардо Лео

Edoardo Leo
АктёрRenatino
Джанмарко Тоньяцци

Gianmarco Tognazzi
АктёрGiuseppe
Иления Пасторелли

Ilenia Pastorelli
АктрисаSabrina
Массимилиано Бруно

Massimiliano Bruno
АктёрGianfranco
Антонелло Фассари

Antonello Fassari
АктёрSuocero di Giuseppe
Эмануэль Бевилаккуа

Emanuel Bevilacqua
АктёрBove

Сценаристы

Массимилиано Бруно

Massimiliano Bruno
Сценарист
Никола Гуальяноне

Nicola Guaglianone
Сценарист
Менотти

Menotti
Сценарист

Продюсеры

Фульвио Лучизано

Fulvio Lucisano
Продюсер

Композиторы

Маурицио Филардо

Maurizio Filardo
Композитор