Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Риме»

Актёры
АктёрSebastiano (в титрах: Alessandro Gassman)
Алессандро ГассманAlessandro Gassmann
АктёрMoreno
Марко ДжаллиниMarco Giallini
АктёрRenatino
Эдоардо ЛеоEdoardo Leo
АктёрGiuseppe
Джанмарко ТоньяцциGianmarco Tognazzi
АктрисаSabrina
Иления ПастореллиIlenia Pastorelli
АктёрGianfranco
Массимилиано БруноMassimiliano Bruno
АктёрSuocero di Giuseppe
Антонелло ФассариAntonello Fassari
АктёрBove