7.72019, Однажды в Риме
Фэнтези, Криминал98 мин16+
Однажды в Риме (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Криминальная комедия с итальянским колоритом. Трое друзей средних лет ломают голову над главным вопросом своего поколения: как заработать денег? И однажды их осеняет: криминальный тур по Риму! Экскурсия по местам былой славы легендарной Банда Делла Мальяна. Друзья уже готовы пересчитывать деньги от туристов, но во время тура неожиданно открывают портал в прошлое. Они оказываются в 80-х – золотом времени банды Мальяна. К счастью, среди друзей есть человек, знающий все о криминальной группировке. Так ли страшна мафия, если знаешь наперед каждый их шаг?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МБРежиссёр
Массимилиано
Бруно
- АГАктёр
Алессандро
Гассман
- Актёр
Марко
Джаллини
- ЭЛАктёр
Эдоардо
Лео
- ДТАктёр
Джанмарко
Тоньяцци
- ИПАктриса
Иления
Пасторелли
- МБАктёр
Массимилиано
Бруно
- АФАктёр
Антонелло
Фассари
- ЭБАктёр
Эмануэль
Бевилаккуа
- МБСценарист
Массимилиано
Бруно
- НГСценарист
Никола
Гуальяноне
- МСценарист
Менотти
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано
- МФКомпозитор
Маурицио
Филардо