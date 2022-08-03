Однажды в Риме (фильм, 2019) смотреть онлайн

Однажды в Риме
Фэнтези, Криминал
98 мин
16+

Криминальная комедия с итальянским колоритом. Трое друзей средних лет ломают голову над главным вопросом своего поколения: как заработать денег? И однажды их осеняет: криминальный тур по Риму! Экскурсия по местам былой славы легендарной Банда Делла Мальяна. Друзья уже готовы пересчитывать деньги от туристов, но во время тура неожиданно открывают портал в прошлое. Они оказываются в 80-х – золотом времени банды Мальяна. К счастью, среди друзей есть человек, знающий все о криминальной группировке. Так ли страшна мафия, если знаешь наперед каждый их шаг?

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb