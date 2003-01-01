Однажды в Мексике: Отчаянный 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Долгожданный сиквелл к яркому боевику Роберта Родригеса про музыканта-киллера Эль Марьячи (Антонио Бандерас). На этот раз герой получает задание от продажного агента ЦРУ Сэндза (Джонни Депп) – на этот раз ему предстоит убить генерала Маркеса, которого мексиканский наркобарон Армандо Бариль�о нанимает для убийства Президента.



Однажды в Мексике: Отчаянный 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.