Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Германии»

Режиссёры
Актёры
АктёрDavid Bermann
Мориц БляйбтройMoritz Bleibtreu
АктрисаSpecial Agent Sara Simon
Антье ТрауэAntje Traue
АктёрFajnbrot
Тим СейфиTim Seyfi
АктёрHolzmann
Марк ИванирMark Ivanir
АктёрFränkel
Анатоль ТаубманAnatole Taubman
АктёрVerständig
Ханс ЛёвHans Löw
АктёрSzoros
Пал МачаиPál Mácsai
АктёрKrautberg
Вацлав ЯкоубекVáclav Jakoubek
АктрисаElsa
Джинн ВернерJeanne Werner
АктёрSS officer