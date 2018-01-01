Wink
Однажды в Германии
Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Германии»

Режиссёры

Сэм Гарбарски

Sam Garbarski
Режиссёр

Актёры

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
АктёрDavid Bermann
Антье Трауэ

Antje Traue
АктрисаSpecial Agent Sara Simon
Тим Сейфи

Tim Seyfi
АктёрFajnbrot
Марк Иванир

Mark Ivanir
АктёрHolzmann
Анатоль Таубман

Anatole Taubman
АктёрFränkel
Ханс Лёв

Hans Löw
АктёрVerständig
Пал Мачаи

Pál Mácsai
АктёрSzoros
Вацлав Якоубек

Václav Jakoubek
АктёрKrautberg
Джинн Вернер

Jeanne Werner
АктрисаElsa
Жан-Марк Андре

Jean-Marc André
АктёрSS officer

Сценаристы

Сэм Гарбарски

Sam Garbarski
Сценарист
Майкл Бергманн

Michel Bergmann
Сценарист

Продюсеры

Себастьен Деллуа

Sébastien Delloye
Продюсер
Джани Тилтгес

Jani Thiltges
Продюсер

Художники

Дэмиен Флёри

Damien Fleury
Художник

Монтажёры

Петер Р. Адам

Peter R. Adam
Монтажёр

Операторы

Виржини Сен-Мартен

Virginie Saint-Martin
Оператор