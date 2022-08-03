Однажды в Германии
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Однажды в Германии

Однажды в Германии (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, Es war einmal in Deutschland...
Драма, Военный98 мин18+

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О фильме

Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание представителя американских войск в Германии.

Страна
Бельгия, Германия, Франция, Люксембург
Жанр
Военный, Комедия, Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Германии»