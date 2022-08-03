Однажды в Германии (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.82017, Es war einmal in Deutschland...
Драма, Военный98 мин18+
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О фильме
Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание представителя американских войск в Германии.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СГРежиссёр
Сэм
Гарбарски
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- Актриса
Антье
Трауэ
- ТСАктёр
Тим
Сейфи
- Актёр
Марк
Иванир
- Актёр
Анатоль
Таубман
- ХЛАктёр
Ханс
Лёв
- ПМАктёр
Пал
Мачаи
- ВЯАктёр
Вацлав
Якоубек
- ДВАктриса
Джинн
Вернер
- ЖААктёр
Жан-Марк
Андре
- СГСценарист
Сэм
Гарбарски
- МБСценарист
Майкл
Бергманн
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ДТПродюсер
Джани
Тилтгес
- ДФХудожник
Дэмиен
Флёри
- ПРМонтажёр
Петер
Р. Адам
- ВСОператор
Виржини
Сен-Мартен