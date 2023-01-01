Одинокий рояль
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Одинокий рояль

Одинокий рояль (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Одинокий рояль
Мультфильм, Советские мультфильмы10 мин0+

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О фильме

Главный герой мультфильма — мальчик, который очень любит играть на рояле в своей комнате. Мелодичные звуки, сопровождают любые его движения. Даже когда он играет с мячом, рояль наигрывает веселую мелодию. Но как-то раз мальчик случайно узнал, что его родители хотят развестись. Более того, уже готово объявление о продаже рояля. Пока мальчик думал, как ему быть, рояль взял и сам ушел из дома.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

4.8 IMDb