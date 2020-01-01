Один на один
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Один на один

Один на один (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.82020, Nowhere Special
Драмы91 мин12+

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Сюжет

Джону 34 года, он работает мойщиком окон и в одиночку заботится о четырехлетнем сыне Майкле. А еще Джон смертельно болен, и жить ему осталось недолго. Он делает всe возможное, чтобы его проблемы не влияли на состояние Майкла, а также ищет ему новую семью, в которой мальчик сможет вырасти здоровым и счастливым, несмотря на утрату отца. К чему приведут эти поиски?

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Информация

Страна
Великобритания, Италия, Румыния
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb