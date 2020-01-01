Один на один (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.82020, Nowhere Special
Драмы91 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джону 34 года, он работает мойщиком окон и в одиночку заботится о четырехлетнем сыне Майкле. А еще Джон смертельно болен, и жить ему осталось недолго. Он делает всe возможное, чтобы его проблемы не влияли на состояние Майкла, а также ищет ему новую семью, в которой мальчик сможет вырасти здоровым и счастливым, несмотря на утрату отца. К чему приведут эти поиски?
Один на один смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Италия, Румыния
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb