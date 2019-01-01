Один на один (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.32019, The Honeymoon Phase
Фантастика, Триллеры84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Том рассказывает, что его любимая жена Ева покончила с собой в день их свадьбы. Некоторое время назад ради денежного вознаграждения они решили участвовать в эксперименте. Солгав, что являются супругами, Том и Ева подписались жить под наблюдением, чтобы учeные анализировали их отношения и выявили, как можно продлить медовый месяц на всю жизнь и сделать супружескую жизнь счастливой. Первые дни всe шло прекрасно, пока не произошло одно непредвиденное событие.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Триллеры
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ФГРежиссёр
Филлип
Г. Кэрролл мл.
- ДШАктёр
Джим
Шубин
- ХКАктриса
Хлоя
Кэрролл
- ТВАктриса
Тара
Вествуд
- ФЧАктёр
Франсуа
Чау
- ИБАктриса
Иона
Батлер
- МСАктёр
Майкл
Саттон
- МДАктёр
Майкл
Джонсон
- МКАктёр
Мэттью
Кертис
- БКАктриса
Бренда
Кроули
- ФГСценарист
Филлип
Г. Кэрролл мл.
- ФГПродюсер
Филлип
Г. Кэрролл мл.
- ХКПродюсер
Хлоя
Кэрролл
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ЭГХудожница
Эрин
Гаудио
- ДШОператор
Джо
Штели