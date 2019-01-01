Один на один
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Один на один

Один на один (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.32019, The Honeymoon Phase
Фантастика, Триллеры84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Том рассказывает, что его любимая жена Ева покончила с собой в день их свадьбы. Некоторое время назад ради денежного вознаграждения они решили участвовать в эксперименте. Солгав, что являются супругами, Том и Ева подписались жить под наблюдением, чтобы учeные анализировали их отношения и выявили, как можно продлить медовый месяц на всю жизнь и сделать супружескую жизнь счастливой. Первые дни всe шло прекрасно, пока не произошло одно непредвиденное событие.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Один на один»

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