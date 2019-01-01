Один на один (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Том рассказывает, что его любимая жена Ева покончила с собой в день их свадьбы. Некоторое время назад ради денежного вознаграждения они решили участвовать в эксперименте. Солгав, что являются супругами, Том и Ева подписались жить под наблюдением, чтобы учeные анализировали их отношения и выявили, как можно продлить медовый месяц на всю жизнь и сделать супружескую жизнь счастливой. Первые дни всe шло прекрасно, пока не произошло одно непредвиденное событие.



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