WinkДетямОдин дома 4Актёры и съёмочная группа фильма «Один дома 4»
Актёры и съёмочная группа фильма «Один дома 4»
Режиссёры
Актёры
АктёрMarv Merchants
Френч СтюартFrench Stewart
АктёрPrescott
Эрик АвариErick Avari
АктрисаMolly
Барбара БэбкокBarbara Babcock
АктёрPeter McCallister
Джейсон БехJason Beghe
АктрисаKate McCallister
Клер КэриClare Carey
АктрисаNatalie
Джоэнна ГоуингJoanna Going
АктрисаVera
Мисси ПайлMissi Pyle
АктёрBuzz McCallister
Гидеон ДжейкобсGideon Jacobs
АктрисаMegan McCallister
Челси РуссоChelsea Russo
АктёрKevin McCallister (в титрах: Michael Weinberg)