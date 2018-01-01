Wink
Детям
Один дома 4
Актёры и съёмочная группа фильма «Один дома 4»

Режиссёры

Род Дэниэл

Rod Daniel
Режиссёр

Актёры

Френч Стюарт

French Stewart
АктёрMarv Merchants
Эрик Авари

Erick Avari
АктёрPrescott
Барбара Бэбкок

Barbara Babcock
АктрисаMolly
Джейсон Бех

Jason Beghe
АктёрPeter McCallister
Клер Кэри

Clare Carey
АктрисаKate McCallister
Джоэнна Гоуинг

Joanna Going
АктрисаNatalie
Мисси Пайл

Missi Pyle
АктрисаVera
Гидеон Джейкобс

Gideon Jacobs
АктёрBuzz McCallister
Челси Руссо

Chelsea Russo
АктрисаMegan McCallister
Майк Вейнберг

Mike Weinberg
АктёрKevin McCallister (в титрах: Michael Weinberg)

Сценаристы

Дебра Фрэнк

Debra Frank
Сценарист
Джон Хьюз

John Hughes
Сценарист

Продюсеры

Митч Энджел

Mitch Engel
Продюсер
Дэвид Мэдден

David Madden
Продюсер

Художники

Ли Бишоп

Leigh Bishop
Художница

Операторы

Питер Бенисон

Peter Benison
Оператор

Композиторы

Тедди Кастелуччи

Teddy Castellucci
Композитор