Одержимость. Проклятие Лиззи Борден (фильм, 2022) смотреть онлайн

Мистический триллер о наследственной природе зла, вдохновленной легендами о Лиззи Борден, подозревавшейся в расправе над отцом и мачехой. В августе 1892 года отец и приемная мать Лиззи Борден были найдены мертвыми в своем поместье. Многие считали, что их зарубила топором сама Лиззи, но девушку оправдал суд. С тех пор каждый октябрь в округе случаются кровавые преступления, которые связывают с проклятьем дома Борден. Уже в наше время Тара, дальний потомок Лиззи, начинает видеть странную женщину в белом платье, которая бродит по комнатам ее дома и нашептывает ей ужасные вещи. Скоро Таре придется расстаться со своим бойфрендом, уезжающим в другой город, одна из участниц ее футбольной команды, любившая над ней издеваться, пропадает без вести, а во снах девушка видит, как убивает своего новорожденного брата. Тара боится, что ее ждет судьба тети, которая расправилась со своим ребенком при помощи бейсбольной биты. Со временем ей становится все сложнее отличать реальность от сновидений, и она решает больше узнать о том, что случилось с Лиззи Борден. К своему ужасу она понимает, что у событий конца XIX века и ее кошмаров есть много общего.

