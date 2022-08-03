Обыкновенная страсть (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация одноименного романа нобелевской лауреатки Анни Эрно. Эротическая мелодрама с Сергеем Полуниным в роли русского дипломата, разбившего сердце француженки. Элен преподает литературу в университете, работает над филологическим исследованием и воспитывает сына-подростка. Но в один миг встреча с сотрудником российского посольства в Париже отодвигает все это на задний план. Вспыхнувшая страсть доводит женщину до исступления. Она живет одним ожиданием свиданий с Александром. А они становится все более редкими – любовник женат и регулярно уезжает в Россию к семье. Он не скрывает от Элен, что связь с ней для него просто развлечение, но ее не пугает ничто, кроме риска больше никогда его не увидеть. Куда героев заведет «Обыкновенная страсть», вы можете смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Даниэль
Арбид
- ЛДАктриса
Летиция
Дош
- Актёр
Сергей
Полунин
- ЛТАктёр
Лу-Теймур
Тион
- КДАктриса
Каролин
Дюсе
- ГКАктёр
Грегуар
Колен
- СДАктёр
Слиман
Дази
- ВКАктёр
Венсан
Курсель-Лабрусс
- ДСАктриса
Дуня
Сычева
- АВАктёр
Артур
Веркен
- ГФАктриса
Грациелла
Фьезоли
- ДАСценарист
Даниэль
Арбид
- АЭСценарист
Анни
Эрно
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- АБПродюсер
Анна
Бочкарева
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Сергей
Полунин
- Актёр дубляжа
Иван
Бычков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ПГОператор
Паскаль
Гранель