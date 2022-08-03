Обыкновенная страсть
Wink
Фильмы
Обыкновенная страсть
7.02020, Passion simple
Мелодрама94 мин18+

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Обыкновенная страсть (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Экранизация одноименного романа нобелевской лауреатки Анни Эрно. Эротическая мелодрама с Сергеем Полуниным в роли русского дипломата, разбившего сердце француженки. Элен преподает литературу в университете, работает над филологическим исследованием и воспитывает сына-подростка. Но в один миг встреча с сотрудником российского посольства в Париже отодвигает все это на задний план. Вспыхнувшая страсть доводит женщину до исступления. Она живет одним ожиданием свиданий с Александром. А они становится все более редкими – любовник женат и регулярно уезжает в Россию к семье. Он не скрывает от Элен, что связь с ней для него просто развлечение, но ее не пугает ничто, кроме риска больше никогда его не увидеть. Куда героев заведет «Обыкновенная страсть», вы можете смотреть онлайн на Wink.

Страна
Бельгия, Ливан, Франция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенная страсть»