Экранизация одноименного романа нобелевской лауреатки Анни Эрно. Эротическая мелодрама с Сергеем Полуниным в роли русского дипломата, разбившего сердце француженки. Элен преподает литературу в университете, работает над филологическим исследованием и воспитывает сына-подростка. Но в один миг встреча с сотрудником российского посольства в Париже отодвигает все это на задний план. Вспыхнувшая страсть доводит женщину до исступления. Она живет одним ожиданием свиданий с Александром. А они становится все более редкими – любовник женат и регулярно уезжает в Россию к семье. Он не скрывает от Элен, что связь с ней для него просто развлечение, но ее не пугает ничто, кроме риска больше никогда его не увидеть. Куда героев заведет «Обыкновенная страсть», вы можете смотреть онлайн на Wink.

