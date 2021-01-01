Обыграть миллиардера (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Рэйчел и Мика – дуэт близнецов-аферистов, промышляющий мелким мошенничеством. Однажды они решают, что бизнес пора расширять, и задумывают обвести вокруг пальца Бена, миллиардера, после смерти дочери помешанного на поиске Бога. Рейчел и Мика, притворившись ангелами, обещают ему встречу с Господом. Исполнять роль Всемогущего берется их давний наставник Фрэнк. К делу он относится со всей серьезностью – возможно даже чрезмерной



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