7.72021, Playing God
Драмы, Комедии91 мин16+
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Обыграть миллиардера (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Рэйчел и Мика – дуэт близнецов-аферистов, промышляющий мелким мошенничеством. Однажды они решают, что бизнес пора расширять, и задумывают обвести вокруг пальца Бена, миллиардера, после смерти дочери помешанного на поиске Бога. Рейчел и Мика, притворившись ангелами, обещают ему встречу с Господом. Исполнять роль Всемогущего берется их давний наставник Фрэнк. К делу он относится со всей серьезностью – возможно даже чрезмерной
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- СБРежиссёр
Скотт
Бриньяк
- ХКАктриса
Ханна
Касулка
- ЛБАктёр
Люк
Бенвард
- Актриса
Джуд
Деморест
- ММАктёр
Марк
Менчака
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ЛБАктёр
Лейтон
Б. Аллен
- РКАктёр
Рауль
Каноли
- ЭЛАктриса
Эль
Ламонт
- ИОАктёр
Ихеаначо
Орабучи
- СБСценарист
Скотт
Бриньяк
- СБПродюсер
Скотт
Бриньяк
- БДПродюсер
Брэдли
Джексон
- ДУПродюсер
Дэвид
Уорд
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЭБХудожница
Эрин
Брук