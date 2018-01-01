Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Объятие вампира»

Режиссёры

Карл Бессай

Carl Bessai
Режиссёр

Актёры

Шэрон Хинендэйл

Sharon Hinnendael
АктрисаCharlotte Hawthorn
Каньехтио Хорн

Kaniehtiio Horn
АктрисаNicole (в титрах: Tiio Horn)
С.С. Шеффилд

C.C. Sheffield
АктрисаEliza
Челси Рейст

Chelsey Reist
АктрисаSarah Campbell (в титрах: Chelsey Marie Reist)
Виктор Уэбстер

Victor Webster
АктёрProfessor Cole / Stefan
Роберт Молони

Robert Moloney
АктёрDr. John Duncan
Райан Кеннеди

Ryan Kennedy
АктёрChris
Киган Коннор Трейси

Keegan Connor Tracy
АктрисаDaciana
Оливия Ченг

Olivia Cheng
АктрисаKelly
Клер Смитис

Claire Smithies
АктрисаSorina

Сценаристы

Эндрю С. Эрин

Andrew C. Erin
Сценарист
Алан Мрувка

Alan Mruvka
Сценарист

Продюсеры

Джон Принц

John Prince
Продюсер
Том Берри

Tom Berry
Продюсер
Криста Кэмпбелл

Christa Campbell
Продюсер
Лати Гробман

Lati Grobman
Продюсер

Художники

Патриция Харгривз

Patricia Hargreaves
Художница
Мони Эль Батрик

Moni El Batrik
Художница

Монтажёры

Кристофер А. Смит

Christopher A. Smith
Монтажёр

Операторы

Роберт Эшменн

Robert Aschmann
Оператор