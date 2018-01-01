WinkФильмыОбъятие вампираАктёры и съёмочная группа фильма «Объятие вампира»
Актёры и съёмочная группа фильма «Объятие вампира»
Режиссёры
Актёры
АктрисаCharlotte Hawthorn
Шэрон ХинендэйлSharon Hinnendael
АктрисаNicole (в титрах: Tiio Horn)
Каньехтио ХорнKaniehtiio Horn
АктрисаEliza
С.С. ШеффилдC.C. Sheffield
АктрисаSarah Campbell (в титрах: Chelsey Marie Reist)
Челси РейстChelsey Reist
АктёрProfessor Cole / Stefan
Виктор УэбстерVictor Webster
АктёрDr. John Duncan
Роберт МолониRobert Moloney
АктёрChris
Райан КеннедиRyan Kennedy
АктрисаDaciana
Киган Коннор ТрейсиKeegan Connor Tracy
АктрисаKelly
Оливия ЧенгOlivia Cheng
АктрисаSorina