Объятие вампира (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Embrace of the Vampire
Ужасы87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- КБРежиссёр
Карл
Бессай
- ШХАктриса
Шэрон
Хинендэйл
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- СШАктриса
С.С.
Шеффилд
- ЧРАктриса
Челси
Рейст
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- РМАктёр
Роберт
Молони
- РКАктёр
Райан
Кеннеди
- ККАктриса
Киган
Коннор Трейси
- Актриса
Оливия
Ченг
- КСАктриса
Клер
Смитис
- ЭССценарист
Эндрю
С. Эрин
- АМСценарист
Алан
Мрувка
- ДППродюсер
Джон
Принц
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- ПХХудожница
Патриция
Харгривз
- МЭХудожница
Мони
Эль Батрик
- КАМонтажёр
Кристофер
А. Смит
- РЭОператор
Роберт
Эшменн