В колледж в небольшом городке приезжает учиться Шарлотта, с виду обычная девушка. Но у неe странная болезнь крови. Может, поэтому еe мучают видения и странные ночные кошмары, после которых она просыпается не в своей постели, а где-нибудь на улице…

