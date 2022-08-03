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Объятие вампира

Объятие вампира (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Embrace of the Vampire
Ужасы87 мин18+

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О фильме

В колледж в небольшом городке приезжает учиться Шарлотта, с виду обычная девушка. Но у неe странная болезнь крови. Может, поэтому еe мучают видения и странные ночные кошмары, после которых она просыпается не в своей постели, а где-нибудь на улице…

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Объятие вампира»