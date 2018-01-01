Wink
Фильмы
Общество йоркских ведьм
Актёры и съёмочная группа фильма «Общество йоркских ведьм»

Актёры

Джорджия Лок

Georgia Lock
АктрисаAmber
Сидни Крейвен

Sydney Craven
АктрисаKirsten
Роуз Квентин

Rose Quentin
АктрисаJessica
Рэйчел Уоррен

Rachel Warren
АктрисаHeather
Финбар Линч

Finbar Lynch
АктёрMatthias
Колин Беннетт

Colin Bennett
АктёрPriest
Адвоа Акото

Adwoa Akoto
АктрисаAlanda
Луиз Бангей

Louise Bangay
АктрисаDr. Cooper
Софи Блур

Sophie Bloor
АктрисаCharlotte
Саша Кларк

Sasha Clarke
АктрисаKate

Сценаристы

Филиппе Мартинес

Philippe Martinez
Сценарист

Продюсеры

Филиппе Мартинес

Philippe Martinez
Продюсер

Актёры дубляжа

Александра Курагина

Актриса дубляжа
Александра Николаева

Актриса дубляжа
Валентина Варлашина

Актриса дубляжа
Ольга Чаплыгина

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Монтажёры

Брэд Уотсон

Brad Watson
Монтажёр

Операторы

Алекс Вэйтч

Alex Veitch
Оператор

Композиторы

Адам Лэнгстон

Adam Langston
Композитор