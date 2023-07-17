Общество йоркских ведьм
Общество йоркских ведьм
2021, York Witches' Society
Ужасы, 84 мин, 18+

Общество йоркских ведьм (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мистический хоррор о наследнице могущественной ведьмы, которая случайно выпускает на свободу древнее зло. Эмбер Грэй — дальняя родственница последней ведьмы Англии. Она приезжает на учебу в колледж и не подозревает, что у нее внутри дремлют древние силы. По мере того как ее способности становятся очевидны, она начинает интересовать участниц закрытого общества ведьм, образованного студентками колледжа. Они предлагают новенькой провести ритуал инициации и вступить в их ряды. К несчастью, Эмбер пробуждает ото сна древнюю злую силу, которая стремится уничтожить весь род Грэев. Жуткая сущность начинает охоту на ведьм, и молодые студентки понимают, что могут не пережить первый год учебы.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Общество йоркских ведьм»