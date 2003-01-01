Образ вещей
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Образ вещей

Образ вещей (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The Shape of Things
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

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Сюжет

Скромный студент Адам подрабатывает в художественной галерее, где знакомится с раскрепощенной интеллектуалкой Эвелин. Он не может поверить, что такая яркая девушка могла им заинтересоваться, но их отношения развиваются стремительно. Любовь буквально преображает героя, но искренна ли Эвелин?

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb