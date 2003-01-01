Образ вещей (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Скромный студент Адам подрабатывает в художественной галерее, где знакомится с раскрепощенной интеллектуалкой Эвелин. Он не может поверить, что такая яркая девушка могла им заинтересоваться, но их отношения развиваются стремительно. Любовь буквально преображает героя, но искренна ли Эвели�н?



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