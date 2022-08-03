Обитель тьмы (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.82018, Heilstätten
Ужасы85 мин18+
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О фильме
Чтобы снять материал для своих каналов, несколько видеоблогеров отправляются в заброшенный санаторий, где в войну фашисты проводили эксперименты над больными туберкулезом. Каждый из ребят пытается доказать, что именно он является самым смелым, пока в дело не вмешивается потустороннее зло.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Дэвид Пэйт
- Актриса
Нилам
Фарук
- ФФАктриса
Фарина
Флеббе
- РГАктёр
Райнер
Гэбриел
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- ДГАктёр
Дональд
Гуцци
- КДАктриса
Кристина
Джоплинг
- МКАктриса
Максин
Казис
- ЛКАктриса
Лиза-Мари
Королл
- МДСценарист
Майкл
Дэвид Пэйт
- ТШПродюсер
Тилль
Шмербек
- АМПродюсер
Анна
Мария Зюндель
- МАПродюсер
Мигель
Анджело Пэйт
- МППродюсер
Магдалена
Простедер
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- МДМонтажёр
Майкл
Дэвид Пэйт
- ЭРКомпозитор
Эндрю
Рич