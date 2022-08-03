Обитель тьмы
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Обитель тьмы

Обитель тьмы (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.82018, Heilstätten
Ужасы85 мин18+

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О фильме

Чтобы снять материал для своих каналов, несколько видеоблогеров отправляются в заброшенный санаторий, где в войну фашисты проводили эксперименты над больными туберкулезом. Каждый из ребят пытается доказать, что именно он является самым смелым, пока в дело не вмешивается потустороннее зло.

Страна
Германия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель тьмы»