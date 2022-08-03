Чтобы снять материал для своих каналов, несколько видеоблогеров отправляются в заброшенный санаторий, где в войну фашисты проводили эксперименты над больными туберкулезом. Каждый из ребят пытается доказать, что именно он является самым смелым, пока в дело не вмешивается потустороннее зло.

