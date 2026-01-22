О спорт, ты — мир! (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, О спорт, ты — мир!
Документальный, Спортивный147 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Двухсерийный документальный фильм о московских Олимпийских играх.
СтранаСССР
ЖанрСпортивный, Документальный
Время147 мин / 02:27
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЮОРежиссёр
Юрий
Озеров
- БРРежиссёр
Борис
Рычков
- ФХРежиссёр
Фёдор
Хитрук
- НОАктёр
Николай
Озеров
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- АГАктёр
Александр
Градский
- ЮОСценарист
Юрий
Озеров
- БРСценарист
Борис
Рычков
- НДСценарист
Николай
Добронравов
- НООператор
Николай
Олоновский
- МООператор
Михаил
Ошурков
- ЮИОператор
Юрий
Ивлев
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош