Детям
О, море, море!
Актёры и съёмочная группа фильма «О, море, море!»

Актёры и съёмочная группа фильма «О, море, море!»

Режиссёры

Ефим Гамбург

Режиссёр

Актёры

Александр Тимошкин

Актёр
Анна Рыбникова

Актриса

Сценаристы

Михаил Липскеров

Сценарист
Александр Курляндский

Сценарист

Художники

Игорь Макаров

Художник

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Петр Ракитин

Оператор

Композиторы

Павел Овсянников

Композитор