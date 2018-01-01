О, море, море! (фильм, 1983) смотреть онлайн

Мультфильм рассказывает об отдыхе юноши и девушки на курорте. Их постоянно пытаются разлучить всевозможные обстоятельства, в том числе и сказочные и фантасмагорические, но дело заканчивается свадьбой. Этот фантастический сюжет использован авторами для высмеивания пошлой массовой псевдокультуры, бытовавшей в Советском Союзе среди «простого народа» (в отличие от «высоколобой культурной элиты»).



О, море, море! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.