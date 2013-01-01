О лошадях и людях (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Вернардур любит водку и свою лошадь Джарпур, а вот Генгис с русского рыболовецкого траулера не пьет, но обожает таких лошадей как Джарпур... Джоанне очень нравится проводить время со своей кобылой Родкой, но та влюблена в свободу. Хуан пытается найти Бога в исландских высокогорьях, а его старая лошадь безмерно устала и жаждет лишь покоя. Чем закончатся все эти истории?



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