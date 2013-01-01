О лошадях и людях (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.82013, Hross í oss
Драмы, Мелодрамы74 мин18+
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Сюжет
Вернардур любит водку и свою лошадь Джарпур, а вот Генгис с русского рыболовецкого траулера не пьет, но обожает таких лошадей как Джарпур... Джоанне очень нравится проводить время со своей кобылой Родкой, но та влюблена в свободу. Хуан пытается найти Бога в исландских высокогорьях, а его старая лошадь безмерно устала и жаждет лишь покоя. Чем закончатся все эти истории?
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БЭРежиссёр
Бенедикт
Эрлингссон
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ШБАктриса
Шарлотта
Бювинг
- ЙПАктёр
Йохан
Палл Оддсон
- ККАктриса
Кристбьорг
Кьелд
- ШААктёр
Штейн
Аманн Магнуссон
- ХГАктриса
Халльдоура
Гейрхардсдоуттир
- ХБАктёр
Хельги
Бьёрнссон
- ВХАктриса
Вильборг
Халльдоурсдоттир
- БЭСценарист
Бенедикт
Эрлингссон
- ФТПродюсер
Фридрик
Тоур Фридрикссон
- СППродюсер
Синдри
Палль Кьяртанссон
- КТПродюсер
Кристоф
Токе
- ББОператор
Бергштейн
Бьёргулфссон
- ДТКомпозитор
Давид
Тор Йонссон