О лошадях и людях
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О лошадях и людях

О лошадях и людях (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.82013, Hross í oss
Драмы, Мелодрамы74 мин18+

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Сюжет

Вернардур любит водку и свою лошадь Джарпур, а вот Генгис с русского рыболовецкого траулера не пьет, но обожает таких лошадей как Джарпур... Джоанне очень нравится проводить время со своей кобылой Родкой, но та влюблена в свободу. Хуан пытается найти Бога в исландских высокогорьях, а его старая лошадь безмерно устала и жаждет лишь покоя. Чем закончатся все эти истории?

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О лошадях и людях»

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