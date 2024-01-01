Фильм О, Канада

О фильме
«О, Канада» — фильм 2024, созданный режиссером Полом Шредером, является глубоким и многослойным произведением, отражающим психологические и эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются люди на закате своей жизни.
Главный герой, Леонард Файф, выдающийся режиссер-документалист, приближается к своей последней съемке, хотя в этот раз его роль меняется: режиссером будет его ученик Малкольм. Состояние здоровья Леонарда критическое; он страдает от рака, и его возможности в физическом и психическом плане ослаблены. Однако, несмотря на страдания, он полон решимости использовать последний проект как способ оставить след в жизни тех, кто ему дорог. Леонард хочет сделать фильм не просто о себе, а о своих отношениях с близкими, в частности с женой Эммой. Его намерение — создать прощальную исповедь, разобраться в собственных обидах и чувствах, а также в том, почему, по его мнению, он не достоин любви. Это превращает процесс съемок в своеобразный терапевтический сеанс, однако сам Леонард часто запутывается в эмоциях, что приводит к хаотичному течению мысли и саморефлексии. Фильм изобилует сложными внутренними конфликтами, переживаниями не только самого Леонарда, но и окружающих его людей... Но всем ли по нраву рассказ документалиста?
Шредер создает совершенно уникальное визуальное и эмоциональное полотно, которое задает множество вопросов о человеческой природе. Главные роли исполняют Ричард Гир и Ума Турман. «О, Канада» — смотреть фильм можно в кино, а купить билеты — в онлайн-кинотеатре Wink через сервис «Афиша».
О, Канада покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ПШРежиссёр
Пол
Шредер
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Ума
Турман
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- ВХАктриса
Виктория
Хилл
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- КФАктриса
Кристин
Фросет
- ПБАктёр
Питер
Бенсон
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- РБСценарист
Рассел
Бэнкс
- МХПродюсер
Меган
Хэнлон
- ОЛХудожник
Обри
Лофер
- МХКомпозитор
Мэттью
Хоук