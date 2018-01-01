Няня (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Воровка, выдающая себя за няню, пытается ограбить богатого поклонника оккультизма, но ее подопечный случайно освобождает древних ведьм. Комедийный ужастик «Няня» — фильм американского режиссера с оммажем итальянскому мастеру хоррора Дарио Ардженто.



Мошенница по имени Эмбер притворяется заботливой няней, чтобы проникнуть в дом состоятельного поклонника оккультизма Теда Хупера и совершить кражу. Пока она и ее сообщники занимаются грабежом, мальчик по имени Кевин, за которым Эмбер и должна присматривать, случайно обнаруживает древнюю книгу и высвобождает на свободу трех ведьм, которых в веках прозвали Тремя Матерьми. Эти сверхъестественные существа начинают убивать дружков Эмбер, и ей приходится объединить силы с Кевином, чтобы дожить до рассвета.



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