Нянька
Wink
Фильмы
Нянька
6.72015, Babysitter
Комедии, Драмы73 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Нянька (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокие подростки сближаются друг с другом. Драмеди о семейных трагедиях и поиске чистых эмоций. Родители трудного подростка Рэя Лонгуэя решают развестись, и юноше необходимо выбрать, с кем он хочет жить: с мамой и младшей сестрой или с отцом. Недавно потерявшая родителей Анжелика Дей становится новой няней их семьи и с первого взгляда вызывает неприязнь Рэя, но со временем им удается подружиться. Пока родители заняты судебным разбирательством, запутавшиеся подростки злоупотребляют наркотиками и становятся еще ближе. Не пропустите яркое драмеди «Нянька» — фильм 2015 года можно смотреть онлайн и без рекламы только на нашем видеосервисе Wink!

Нянька смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нянька»

Всё