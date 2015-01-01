Нянька (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Одинокие подростки сближаются друг с другом. Драмеди о семейных трагедиях и поиске чистых эмоций. Родители трудного подростка Рэя Лонгуэя решают развестись, и юноше необходимо выбрать, с кем он хочет жить: с мамой и младш�ей сестрой или с отцом. Недавно потерявшая родителей Анжелика Дей становится новой няней их семьи и с первого взгляда вызывает неприязнь Рэя, но со временем им удается подружиться. Пока родители заняты судебным разбирательством, запутавшиеся подростки злоупотребляют наркотиками и становятся еще ближе. Не пропустите яркое драмеди «Нянька» — фильм 2015 года можно смотреть онлайн и без рекламы только на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
5.5 IMDb
- МКРежиссёр
Морган
Кранц
- МБАктёр
Макс
Буркхолдер
- ДУАктриса
Даниэль
Уоттс
- ВЭАктриса
Валери
Эзлинн
- ЛБАктёр
Люк
Байбак
- КБАктриса
Кимберли
Блэр
- ДБАктёр
Джейсон
Бонд
- УХАктриса
Уиллоу
Хейл
- КАктриса
Китти
- ЭЛАктриса
Эми
Ландекер
- РЛАктёр
Риккардо
ЛеБрон
- МКСценарист
Морган
Кранц
- КМПродюсер
Кайл
Марвин
- ЭППродюсер
Эрик
Памфри
- ЛБПродюсер
Люк
Байбак
- МАПродюсер
Майкл
Анджело Ковино
- Актёр дубляжа
Арсений
Никитин
- ЛГАктриса дубляжа
Лариса
Гретчина
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- ЭБОператор
Эли
Борн
- ДГКомпозитор
Джош
Грондин