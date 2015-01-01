Нянька (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокие подростки сближаются друг с другом. Драмеди о семейных трагедиях и поиске чистых эмоций. Родители трудного подростка Рэя Лонгуэя решают развестись, и юноше необходимо выбрать, с кем он хочет жить: с мамой и младш�ей сестрой или с отцом. Недавно потерявшая родителей Анжелика Дей становится новой няней их семьи и с первого взгляда вызывает неприязнь Рэя, но со временем им удается подружиться. Пока родители заняты судебным разбирательством, запутавшиеся подростки злоупотребляют наркотиками и становятся еще ближе. Не пропустите яркое драмеди «Нянька» — фильм 2015 года можно смотреть онлайн и без рекламы только на нашем видеосервисе Wink!





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