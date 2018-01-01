Wink
Нянька на Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Нянька на Рождество»

Режиссёры

Вольфганг Гроос

Wolfgang Groos
Режиссёр

Актёры

Эмилио Сакрая

Emilio Sakraya
АктёрDenis
Алекс Червинский

Alex Czerwinski
АктёрRené (в титрах: Alexander Czerwinski)
Хайнер Лаутербах

Heiner Lauterbach
АктёрRaimund Groenert
Михаэль Островский

Michael Ostrowski
АктёрFrank Peters
Герти Драссль

Gerti Drassl
АктрисаIngrid Metzler
Оливер Бигальке

Oliver Bigalke
АктёрPrüfer Polizeischule (в титрах: Oli Bigalke)
Соня Герхардт

Sonja Gerhardt
АктрисаCharlotte Palenberg
Роман Шомбург

Roman Schomburg
АктёрSebastian Brandt
Жанна Гурсо

Jeanne Goursaud
АктрисаNicole

Продюсеры

Якоб Клауссен

Jakob Claussen
Продюсер
Томас Придниг

Thomas Pridnig
Продюсер
Ульрика Пуц

Ulrike Putz
Продюсер

Художники

Анке Винклер

Anke Winckler
Художница

Композиторы

Гельмут Церлетт

Helmut Zerlett
Композитор