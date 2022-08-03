Нули и единицы (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Американский солдат по имени Джей-Джей дислоцируется в Риме, разоренном страшной эпидемией и подорванном взрывом Ватикана. Его цель — найти своего близнеца Джастина, которого из-за революционной деятельности захватили террористы. Всe, что есть у Джей-Джея, — видео, где брата пытают, и слухи о его возможном местонахождении. Сможет ли он отыскать Джастина, выжить и вернуться домой?
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.3 IMDb
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- Актёр
Итан
Хоук
- ККАктриса
Кристина
Кириак
- ФНАктёр
Фил
Нилсон
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- ВКАктриса
Валерия
Корреале
- ДСАктриса
Дуня
Сычева
- Актёр
Бабак
Карими
- КМАктриса
Корлан
Мади
- СГАктёр
Стивен
Гуревиц
- МСАктёр
Махмут
Сифа Эркайя
- АФСценарист
Абель
Феррара
- ВКПродюсер
Валерия
Корреале
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МДХудожник
Майя
Джили
- ШПОператор
Шон
Прайс Уильямс
- ДДКомпозитор
Джо
Делия