Нули и единицы
Wink
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Нули и единицы
5.62021, Zeros and Ones
Триллер, Боевик82 мин18+

Нули и единицы (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Американский солдат по имени Джей-Джей дислоцируется в Риме, разоренном страшной эпидемией и подорванном взрывом Ватикана. Его цель — найти своего близнеца Джастина, которого из-за революционной деятельности захватили террористы. Всe, что есть у Джей-Джея, — видео, где брата пытают, и слухи о его возможном местонахождении. Сможет ли он отыскать Джастина, выжить и вернуться домой?

Страна
Великобритания, США, Италия, Германия
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нули и единицы»