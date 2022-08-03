Нули и единицы (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Американский солдат по имени Джей-Джей дислоцируется в Риме, разоренном страшной эпидемией и подорванном взрывом Ватикана. Его цель — найти своего близнеца Джастина, которого из-за революционной деятельности захватили террористы. Всe, что есть у Джей-Джея, — видео, где брата пытают, и слухи о его возможном местонахождении. Сможет ли он отыскать Джастина, выжить и вернуться домой?

