Новый мир
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Новый мир (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Sinsegye
Криминал, Триллер129 мин18+

О фильме

Полицейский под прикрытием Ча-сон внедрeн в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти верховного босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Ча-сон ходит в команде вторым номером.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb