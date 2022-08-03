Новый мир (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Полицейский под прикрытием Ча-сон внедрeн в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти верховного босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Ча-сон ходит в команде вторым номером.

