Новый мир (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Sinsegye
Криминал, Триллер129 мин18+
О фильме
Полицейский под прикрытием Ча-сон внедрeн в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти верховного босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Ча-сон ходит в команде вторым номером.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ПХРежиссёр
Пак
Хун-джон
- ЛДАктёр
Ли
Джон-джэ
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-сик
- ХДАктёр
Хван
Джон-мин
- ПСАктёр
Пак
Сон-ун
- СДАктриса
Сон
Джи-хё
- КЮАктёр
Ким
Юн-сон
- НГАктёр
На
Гван-хун
- ПСАктриса
Пак
Со-ён
- ЧИАктёр
Чхве
Иль-хва
- ЧДАктёр
Чу
Джин-мо
- ПХСценарист
Пак
Хун-джон
- ПМПродюсер
Пак
Мин-джон
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ХДПродюсер
Хан
Джэ-док
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- ЮООператор
Ю
Ок
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук