Новые приключения попугая Кеши. Кеша рыболов (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Новые приключения попугая Кеши. Кеша рыболов
Мультфильм13 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Культовый блудный попугай из 80-х возвращается! Неугомонному Кеше очень хочется порыбачить после просмотра тематической передачи про рыбалку. Без лишней суеты он закидывает удочку из окна на улицу и, по удивительному совпадению, вытаскивает рыбу из сумки гражданки Потаповой.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

