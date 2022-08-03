Новые приключения попугая Кеши. Кеша рыболов (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Новые приключения попугая Кеши. Кеша рыболов
Мультфильм13 мин0+
О фильме
Культовый блудный попугай из 80-х возвращается! Неугомонному Кеше очень хочется порыбачить после просмотра тематической передачи про рыбалку. Без лишней суеты он закидывает удочку из окна на улицу и, по удивительному совпадению, вытаскивает рыбу из сумки гражданки Потаповой.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АДРежиссёр
Александр
Давыдов
- ИХАктёр
Игорь
Христенко
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- ДКАктёр
Дмитрий
Курта
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- АВАктёр
Анатолий
Вологдин
- АКСценарист
Александр
Курляндский
- АКПродюсер
Акоп
Киракосян
- ЭРПродюсер
Эрнест
Рахимов
- ЕЖХудожница
Елизавета
Жарова
- АСХудожник
Анатолий
Савченко
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЛПКомпозитор
Леонид
Печников