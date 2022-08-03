Новые приключения попугая Кеши. Кеша рыболов (фильм, 2005) смотреть онлайн

Культовый блудный попугай из 80-х возвращается! Неугомонному Кеше очень хочется порыбачить после просмотра тематической передачи про рыбалку. Без лишней суеты он закидывает удочку из окна на улицу и, по удивительному совпадению, вытаскивает рыбу из сумки гражданки Потаповой.

