Новогодняя ночь на СТС. Призрак мыльной оперы. Праздничное шоу
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Новогодняя ночь на СТС. Призрак мыльной оперы. Праздничное шоу

Новогодняя ночь на СТС. Призрак мыльной оперы. Праздничное шоу (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.02007, Новогодняя ночь на СТС. Призрак мыльной оперы. Праздничное шоу
Концерты81 мин12+

О фильме

В новогоднюю на телеканале СТС состоится премьера новогоднего проекта "Призрак мыльной оперы". Сюжет действа таков: фантома оперы никто из артистов не боится, о нем все забыли. Такое положение вещей оперного призрака просто выводит из себя. И он начинает мстить зазнавшимся артистам. Так, в оперном зале в преддверии Нового года случается форс-мажор. С легкой руки призрака группа "Корни" уходит в Суворовское училище, Александр Пушной становится дальнобойщиком, а кое-кто из режиссеров открывает фабрику по производству мыла. Артисты, сбитые с толку нечистой силой, совершают непредсказуемые поступки: рабыня Изаура переживает 17 мгновений весны в бандитском Петербурге, кадеты-знатоки ведут следствие, а не рожденный красивым дикий ангел поет московскую сагу. Все сериалы мира смешиваются и взбалтываются под влиянием призрака оперы.

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Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

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