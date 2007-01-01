Новогодняя ночь на СТС. Призрак мыльной оперы. Праздничное шоу (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

В новогоднюю на телеканале СТС состоится премьера новогоднего проекта "Призрак мыльной оперы". Сюжет действа таков: фантома оперы никто из артистов не боится, о нем все забыли. Такое положение вещей оперного призрака просто выводит из себя. И он начинает мстить зазнавшимся артистам. Так, в оперном зале в преддверии Нового года случается форс-мажор. С легкой руки призрака группа "Корни" уходит в Суворовское училище, Александр Пушной становится дальнобойщиком, а кое-кто из режиссеров открывает фабрику по производству мыла. Артисты, сбитые с толку нечистой силой, совершают непредсказуемые поступки: рабыня Изаура переживает 17 мгновений весны в бандитском Петербурге, кадеты-знатоки ведут следствие, а не рожденный красивым дикий ангел поет московскую сагу. Все сериалы мира смешиваются и взбалтываются под влиянием призрака оперы.



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