7.22017, Once Upon a Time at Christmas
Ужасы92 мин18+
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Новогодний расколбас (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
За двенадцать дней до Рождества жители тихого заснеженного города Вудридж становятся жертвами жестоких убийств сумасшедших Санты и Миссис Клаус. Пока полиция пытается защитить людей, становится ясно, что всех убитых связывает одна молодая девушка, которая может стать последней жертвой в списке Санта Клауса. Резня продолжается, трупов становится всe больше. И, похоже, никто не сможет остановить убийства, пока не наступит Рождество.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ПТРежиссёр
Пол
Тантер
- СФАктёр
Саймон
Филлипс
- ЯГАктриса
Яна
Голд
- СдАктриса
Сайла
де Гёде
- ДГАктёр
Джастин
Гордон
- ДЭАктёр
Джефф
Элленбергер
- РНАктёр
Роберт
Нолан
- БФАктриса
Брук
Флетчер
- БКАктёр
Бэрри
Кеннеди
- ССАктриса
Сара
Сверид
- СФСценарист
Саймон
Филлипс
- ПТСценарист
Пол
Тантер
- МФПродюсер
Мем
Ферда
- СФПродюсер
Саймон
Филлипс
- ПТПродюсер
Пол
Тантер
- СБПродюсер
Скотт
Бедно
- СГМонтажёр
Слободан
Гайич
- ДГОператор
Дэрил
Гилмор