Новогодний расколбас
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Фильмы
Новогодний расколбас
7.22017, Once Upon a Time at Christmas
Ужасы92 мин18+

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Новогодний расколбас (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

За двенадцать дней до Рождества жители тихого заснеженного города Вудридж становятся жертвами жестоких убийств сумасшедших Санты и Миссис Клаус. Пока полиция пытается защитить людей, становится ясно, что всех убитых связывает одна молодая девушка, которая может стать последней жертвой в списке Санта Клауса. Резня продолжается, трупов становится всe больше. И, похоже, никто не сможет остановить убийства, пока не наступит Рождество.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодний расколбас»