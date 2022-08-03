Новогодний расколбас (фильм, 2017) смотреть онлайн

За двенадцать дней до Рождества жители тихого заснеженного города Вудридж становятся жертвами жестоких убийств сумасшедших Санты и Миссис Клаус. Пока полиция пытается защитить людей, становится ясно, что всех убитых связывает одна молодая девушка, которая может стать последней жертвой в списке Санта Клауса. Резня продолжается, трупов становится всe больше. И, похоже, никто не сможет остановить убийства, пока не наступит Рождество.

