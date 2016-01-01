Новая жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, New Life
Драмы, Триллеры85 мин18+
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Сюжет
Бен познакомился с Евой, когда им было по семь лет. Они вместе идут по жизни, но вдруг происходит трагедия, из-за которой их будущее оказывается в опасности.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДУРежиссёр
Дрю
Уотерс
- ДВАктёр
Джонатан
Вуд
- ДДАктёр
Девин
Доусон
- ЭБАктриса
Эрин
Бети
- КЛАктёр
Крис
Лемке
- КФАктриса
Келси
Формоуст
- АМАктёр
Александр
МакФерсон
- ДГАктёр
Джейкоб
Грубб
- ЭБСценарист
Эрин
Бети
- КАСценарист
Кэндис
Айрион
- ДУСценарист
Дрю
Уотерс
- ЭБПродюсер
Эрин
Бети
- ДМПродюсер
Джей
Микаэльсон
- ДУПродюсер
Дрю
Уотерс
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- МУКомпозитор
Марк
Уиллард