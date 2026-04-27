Фильм Нова’78: Главная панк-конференция Нью-Йорка
2025, Nova 78'
Документальный, Музыка18+
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О фильме
Уникальный документ эпохи расцвета американского авангарда — трогательная ода Уилльяму С.Берроузу, снятая в Манхэттене 1978 года на импровизированном форуме в его честь. Фильм-аттракцион с участием Аллена Гинзберга, Фрэнка Заппы, Патти Смит, Джона Кейджа и других ключевых фигур авангарда и панка 70-х.
СтранаСША, Великобритания, Португалия
ЖанрДокументальный, Музыка
КачествоFull HD
Рейтинг
7.1 IMDb
- РАРежиссёр
Родриго
Арейас
- ФГАктёр
Филип
Гласс
- УСАктёр
Уильям
С. Берроуз
- ФЗАктёр
Фрэнк
Заппа
- ТЛАктёр
Тимоти
Лири
- ПСАктриса
Патти
Смит
- ДКАктёр
Джон
Кейдж
- АГАктёр
Аллен
Гинсберг
- ЛААктриса
Лори
Андерсон
- МКАктёр
Мерце
Куннингхам
- РААктёр
Роберт
Антон Уилсон
- ЭУАктриса
Энн
Уолдман
- ПОАктёр
Питер
Орловский
- ДГАктёр
Джеймс
Грауэрхольц
- ДДАктёр
Джон
Джорно
- БГАктёр
Брайон
Гайсин
- ЛКАктёр
Люсьен
Карр
- ПАПродюсер
Паула
Альварез Ваккаро
- РАПродюсер
Родриго
Арейас
- ТБМонтажёр
Томаш
Балтазар
- ХБОператор
Ховард
Брукнер
- ТДОператор
Том
ДиЧилло
- ПФКомпозитор
Паоло
Фуртадо