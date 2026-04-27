Нова’78: Главная панк-конференция Нью-Йорка
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Нова’78: Главная панк-конференция Нью-Йорка

Фильм Нова’78: Главная панк-конференция Нью-Йорка

2025, Nova 78'
Документальный, Музыка18+
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О фильме

Уникальный документ эпохи расцвета американского авангарда — трогательная ода Уилльяму С.Берроузу, снятая в Манхэттене 1978 года на импровизированном форуме в его честь. Фильм-аттракцион с участием Аллена Гинзберга, Фрэнка Заппы, Патти Смит, Джона Кейджа и других ключевых фигур авангарда и панка 70-х.

Страна
США, Великобритания, Португалия
Жанр
Документальный, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нова’78: Главная панк-конференция Нью-Йорка»