Уникальный документ эпохи расцвета американского авангарда — трогательная ода Уилльяму С.Берроузу, снятая в Манхэттене 1978 года на импровизированном форуме в его честь. Фильм-аттракцион с участием Аллена Гинзберга, Фрэнка Заппы, Патти Смит, Джона Кейджа и других ключевых фигур авангарда и панка 70-х.

