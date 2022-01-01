Ностальгия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Участвовавшая в Каннском кинофестивале драма с криминальными нотками о мужчине, впервые за много лет возвратившемся домой. Феличе уехал из родного Неаполя еще подростком, оставив там свою мать, а через 40 лет возвращается, чувствуя себя чужаком. Он узнает, что мать продала свои апартаменты, променяв их на маленькую квартирку на первом этаже непримечательного здания. Пытаясь загладить свою вину, Феличе ищет для матери жилье, вспоминает о своей юности и встречает людей, о которых предпочел бы забыть навсегда. онлайн



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