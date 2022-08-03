Нос, или Заговор «не таких» (фильм, 2020) смотреть онлайн
Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.
