Нос, или Заговор «не таких» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мультфильм93 мин18+

Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb