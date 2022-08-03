Ночные ястребы (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Стэн соглашается сыграть ведомого своему расчетливому и привилегированному соседу по комнате, Чаду, когда они приступают к исследованию загадочной ночной жизни Нью-Йорка, чьи самые темные секреты хранятся у элитной группы миллениалов, известных как Ночные Ястребы.
Рейтинг
3.6 IMDb
- ГСРежиссёр
Грант
С. Джонсон
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- ДМАктриса
Джанет
Монтгомери
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- БКАктёр
Блу
Кимбл
- МУАктриса
Мишель
Уивер
- ККАктёр
Крэйг
Кастальдо
- МШАктёр
Макс
Шелдон
- НБАктриса
Николь
Балсам
- РДАктёр
Рой
Джексон
- Актриса
Лола
Бесси
- ГССценарист
Грант
С. Джонсон
- ДХПродюсер
Джон
Харт
- ГСПродюсер
Грант
С. Джонсон
- ПППродюсер
Питер
Пасторелли
- ДШПродюсер
Джефф
Шарп
- ЧПМонтажёр
Чарли
Портер
- АЧОператор
Александр
Чинники