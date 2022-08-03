Ночное ограбление (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Марта руководит отделом безопасности компании, торгующей бриллиантами. Накануне командировки в Дубай, куда Марте нужно доставить партию драгоценных камней, она остается на вилле вместе со своим возлюбленным Бруно. Бруно не доверяют ни дочь Марты Елена, ни ее сестра Джулия, которые пытаются помешать их отношениям. Этой ночью, однако, романтику нарушают не они, а грабители, охотящиеся за бриллиантами.

