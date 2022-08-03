Ночное ограбление (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Марта руководит отделом безопасности компании, торгующей бриллиантами. Накануне командировки в Дубай, куда Марте нужно доставить партию драгоценных камней, она остается на вилле вместе со своим возлюбленным Бруно. Бруно не доверяют ни дочь Марты Елена, ни ее сестра Джулия, которые пытаются помешать их отношениям. Этой ночью, однако, романтику нарушают не они, а грабители, охотящиеся за бриллиантами.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДФРежиссёр
Даниэле
Фаллери
- СРАктриса
Стефания
Рокка
- Актёр
Фортунато
Серлино
- РДАктриса
Роберта
Джарруссо
- ЭВАктриса
Элиза
Визари
- ДНАктёр
Даниэле
Николи
- СГАктёр
Себастьян
Гимелли Морозини
- ЙБАктёр
Йонис
Башир
- МБАктёр
Мариус
Бизау
- ДГАктёр
Джанлука
Гульярелли
- КГАктриса
Кристина
Голотта
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин