Ночное ограбление
Wink
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Ночное ограбление
7.42021, Dietro la notte
Триллер80 мин18+

Ночное ограбление (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Марта руководит отделом безопасности компании, торгующей бриллиантами. Накануне командировки в Дубай, куда Марте нужно доставить партию драгоценных камней, она остается на вилле вместе со своим возлюбленным Бруно. Бруно не доверяют ни дочь Марты Елена, ни ее сестра Джулия, которые пытаются помешать их отношениям. Этой ночью, однако, романтику нарушают не они, а грабители, охотящиеся за бриллиантами.

Страна
Италия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночное ограбление»