Ночь с гризли
Wink
Фильмы
Ночь с гризли

Фильм Ночь с гризли

2026, Grizzly Night
Триллер18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Вечер 12 августа 1967 года, Национальный парк «Глейшер» в Монтане. Компания друзей отправляется на природу, чтобы провести выходные вдали от суеты. Когда они случайно вторгаются на территорию огромного медведя-гризли, отдых превращается в борьбу за выживание.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь с гризли»