Ночь была темна (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Маленький город терроризирует неизвестный зверь, жертвами которого становятся как животные, так и люди. Фильм «Ночь была темна» — атмосферный хоррор по мотивам английской городской легенды.



Мэйден Вудс — захолустье штата Нью-Йорк, где никогда ничего не происходит, особенно зимой. Но вот однажды местный фермер жалуется шерифу Полу Шилдсу, что ночью у него пропала лошадь. Шилдс не придает событию особого значения: наверняка хозяин просто забыл закрыть ворота. У шерифа есть проблемы насущнее — ссора с женой только набирает обороты, а его помощник никак не может смириться, что после большого города ему приходится жить в провинции. Однако вскоре Шилдсу придется изменить отношение к происходящему, ведь по ночам в округе слышатся странные звуки, в снегу остаются следы копыт неизвестного зверя, пропадают домашние питомцы и умирают дикие животные. Наконец, из леса возвращается охотник, чудом переживший нападение жуткого хищника, обладающего невероятной скоростью. Грядет сильный шторм, и оставшиеся в городе жители баррикадируются в старой церкви, пока осмелевший монстр врывается в дома.





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