Нивхи. Коренные жители Сахалина
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Нивхи. Коренные жители Сахалина

Нивхи. Коренные жители Сахалина (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.02012, Нивхи. Коренные жители Сахалина
Документальные34 мин12+
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Сюжет

Документальный короткий метр, знакомящий с древним народом нивхов, которые живут на Сахалине и до сих пор занимаются традиционным промыслом.

Сахалин — загадочное место. Даже его настоящее название покрыто тайной. Люди здесь появились еще во времена палеолита, а до XIX века остров периодически переходил от России к Японии и обратно. В середине 1940-х годов многие коренные народы покинули Сахалин, но нивхи остались. Их общая численность — около 6 тысяч человек, часть из которых живет в Амурской области. У нивхов свой, ни на что не похожий и сложный язык и культура, которую они пытаются сохранить. До сих пор они занимаются рыбалкой и охотой, у них есть уникальные рецепты обработки рыбы, а песни и сказки сохраняются в творчестве народных ансамблей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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