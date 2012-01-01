Нивхи. Коренные жители Сахалина (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный короткий метр, знакомящий с древним народом нивхов, которые живут на Сахалине и до сих пор занимаются традиционным промыслом.



Сахалин — загадочное место. Даже его настоящее название покрыто тайной. Люди здесь появились еще во времена палеолита, а до XIX века остров периодически переходил от России к Японии и обратно. В середине 1940-х годов многие коренные народы покинули Сахалин, но нивхи остались. Их общая численность — около 6 тысяч человек, часть из которых живет в Амурской области. У нивхов свой, ни на что не похожий и сложный язык и культура, которую они пытаются сохранить. До сих пор они занимаются рыбалкой и охотой, у них есть уникальные рецепты обработки рыбы, а песни и сказки сохраняются в творчестве народных ансамблей.



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