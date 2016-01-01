Нитро Раш (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Макс был осужден шесть лет назад за непреднамеренное убийство полицейского. Когда он узнаeт, что его сын Тео, 17-летний компьютерный гений, стал работать на преступную организацию, Макс решает сбежать из тюрьмы, чтобы не дать Тео совершить непоправимые ошибки. Оказавшись на свободе, он знакомится с Дафни - она руководит операцией, в которую вовлечены Тео и его лучший друг. Для того, чтобы защитить своего ребенка, Макс принимает участие в рискованном проекте двух учeных, придумавших химическую формулу очень популярного на чeрном рынке препарата под названием «Нитро Раш».
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Информация
Рейтинг
4.9 IMDb
- АДРежиссёр
Ален
Дерошер
- ГЛАктёр
Гийом
Леме-Тивьерж
- РБАктёр
Раймон
Бошар
- АДАктёр
Антуан
Дерошер
- МШАктёр
Мишель
Шаретт
- МПАктриса
Маделин
Пелокен
- МТАктриса
Мириам
Таллар
- Актёр
Антуан-Оливье
Пилон
- АААктёр
Андреас
Апергис
- Актёр
Александр
Гойетт
- ЖВАктёр
Жан-Николя
Верро
- АДСценарист
Ален
Дерошер
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ФЛКомпозитор
Фм
Ле Сюр