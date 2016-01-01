Нитро Раш (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Макс был осужден шесть лет назад за непреднамеренное убийство полицейского. Когда он узнаeт, что его сын Тео, 17-летний компьютерный гений, стал работать на преступную организацию, Макс решает сбежать из тюрьмы, чтобы не дать Тео совершить непоправимые ошибки. Оказавшись на свободе, он знакомится с Дафни - она руководит операцией, в которую вовлечены Тео и его лучший друг. Для того, чтобы защитить своего ребенка, Макс принимает участие в рискованном проекте двух учeных, придумавших химическую формулу очень популярного на чeрном рынке препарата под названием «Нитро Раш».



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