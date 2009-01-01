Ниндзя-убийца (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.02009, Ninja Assassin
Боевики94 мин18+
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Сюжет
Рейзо — один из самых опасных убийц-ниндзя в мире. Еще ребенком его превратили в профессионального убийцу члены клана «Озуну». Рейзо, преследуемый муками совести из-за беспощадного убийства своего друга кланом Озуну, сбегает от своих. Но тайные кланы не отпускают «своих» просто так…
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
МакТиг
- РАктёр
Рэйн
- ДЧАктёр
Джонатан
Чан-Пинсли
- ИКАктёр
Иль-Ён
Ким
- ЮИАктёр
Юки
Ивамото
- БМАктёр
Бен
Майлз
- Актриса
Наоми
Харрис
- СГАктёр
Сон
Ган
- ФЛАктриса
Фам
Линь Дан
- ЮФАктёр
Ю
Фэнг
- АААктриса
Адриана
Альтарас
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- УФПродюсер
Уильям
Фэй
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- ДДМонтажёр
Джан
Джанзиано
- ДДМонтажёр
Джозеф
Джетт Сэлли
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери