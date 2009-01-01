Ниндзя-убийца
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Ниндзя-убийца

Ниндзя-убийца (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, Ninja Assassin
Боевики94 мин18+

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Сюжет

Рейзо — один из самых опасных убийц-ниндзя в мире. Еще ребенком его превратили в профессионального убийцу члены клана «Озуну». Рейзо, преследуемый муками совести из-за беспощадного убийства своего друга кланом Озуну, сбегает от своих. Но тайные кланы не отпускают «своих» просто так…

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ниндзя-убийца»

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