Ниндзя-убийца (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Рейзо — один из самых опасных убийц-ниндзя в мире. Еще ребенком его превратили в профессионального убийцу члены клана «Озуну». Рейзо, преследуемый муками совести из-за беспощадного убийства своего друга кланом Озуну, сбегает от своих. Но тайные кланы не отпускают «своих» просто так…





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