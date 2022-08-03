Нимани (фильм, 2018) смотреть онлайн
5.92018, A.I. Rising
Фантастика, Мелодрама82 мин18+
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О фильме
2148 год, международная корпорация отправляет космонавта и женщину-андроида на Альфа Центавру. Андроид очень красива и может выполнять любые команды. В режиме изоляции на корабле космонавту кажется, что он влюбился. Но может ли искусственный интеллект ответить на его чувства?
СтранаСербия
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb