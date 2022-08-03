2148 год, международная корпорация отправляет космонавта и женщину-андроида на Альфа Центавру. Андроид очень красива и может выполнять любые команды. В режиме изоляции на корабле космонавту кажется, что он влюбился. Но может ли искусственный интеллект ответить на его чувства?

