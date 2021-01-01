Никогда не сдавайся: Бунт (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Never Back Down: Revolt
Боевики, Драмы85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Живущая в Лондоне студентка Анна узнаeт, что ее брат Аслан, боец ММА, задолжал денег организаторам договорного боя, где он должен был проиграть, но не смог. Чтобы помочь брату, Анна соглашается выйти на ринг в Риме, но по прибытии понимает, что оказалась в ловушке — преступный синдикат держит еe и других бойцов в заключении и использует для участия в подпольных турнирах.
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Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
- КМРежиссёр
Келли
Мэдисон
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- МБАктёр
Майкл
Биспинг
- ХААктриса
Ханна
Ал Рашид
- НЧАктриса
Ниту
Чандра
- КДАктёр
Камерон
Джек
- ЛЧАктёр
Ли
Чарльз
- ОПАктриса
Оливия
Попика
- ДКАктёр
Джанни
Калькетти
- ДПАктриса
Диана
Патрисия Ойос
- Актёр
Раффаэлло
Дегруттола
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- Продюсер
Дэвид
Зелон
- БИХудожница
Барбара
Илам-Болдрес
- РХКомпозитор
Рам
Хатабакш