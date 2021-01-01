Никогда не сдавайся: Бунт (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Живущая в Лондоне студентка Анна узнаeт, что ее брат Аслан, боец ММА, задолжал денег организаторам договорного боя, где он должен был проиграть, но не смог. Чтобы помочь брату, Анна соглашается выйти на ринг в Риме, но по прибытии понимает, что оказалась в ловушке — преступный синдикат держит еe и других бойцов в заключении и использует для участия в подпольных турнирах.



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