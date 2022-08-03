Нико 2 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Niko 2 - lentäjäveljekset
Мультфильм, Приключения73 мин0+
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О фильме
Новые приключения веселого и отважного олененка Нико, мечтающего, как и его легендарный отец, стать летающим оленем в упряжке Санта-Клауса. Вместе со своими друзьямит Нико с нетерпением ждет Санту. Но тот снова попадает в невероятную историю. Неужели дети останутся без подарков?
СтранаДания, Ирландия, Германия, Финляндия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КЮРежиссёр
Кари
Юуусонен
- ЮЛРежиссёр
Юрген
Лердам
- ЭКАктёр
Эрик
Карлсон
- МКАктёр
Микко
Кивинен
- ВХАктриса
Вуокко
Ховатта
- АКАктёр
Аааре
Карен
- ЭКАктриса
Элина
Книхтиля
- РНАктёр
Рику
Ниеминен
- ЮВАктёр
Юхана
Ваиттинен
- ЮВАктёр
Юха
Вейонен
- ККАктриса
Катариина
Кайтуэ
- ПКАктёр
Пертти
Койвула
- ХТСценарист
Ханну
Туомайнен
- АХПродюсер
Антти
Хаикала
- ХТПродюсер
Ханну
Туомайнен
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ФВХудожник
Флориан
Вестерманн
- АХМонтажёр
Антти
Хаикала