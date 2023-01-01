Ничтожество (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие фильма происходит в комнате нью-йоркского отеля жаркой ночью 1953 года. Встречаются знаменитости, имена которых не приводятся из юридических соображений, но легко угадываются.



Э�то белокурая киноактриса, очень похожая на Мерилин Монро, математик - вылитый Альберт Эйнштейн, сенатор Маккарти и знаменитый бейсболист - ревнивый и несчастный муж актрисы. Разгар холодной войны. Речь пойдет о теории относительности, о времени и пространстве, о бремени славы, одиночестве, человеческой глупости и подлости, ответственности создателей ядерной бомбы за свое детище.



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