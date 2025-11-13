Незваный гость (фильм, 2001) смотреть онлайн

Встреча Нового года – всегда радостное и волнующее событие, от которого каждый ожидает чего-то необычного. А что уж говорить, когда одновременно происходит переход в следующий век и следующее тысячелетие. Группа молодых людей решила провести этот торжественный вечер в загородном доме своей новой начальницы.



Торжество близилось к концу, поэтому на вошедшего незамеченным незнакомца поначалу никто не обратил внимания. Однако ситуация резко изменилась, когда незваный гость повел себя очень агрессивно – выстрелил в одного из гостей, а остальных объявил заложниками. Охваченные паническим страхом хозяева дома и их гости никак не могут понять мотивы происходящего. Все ли они доживут до утра?



А если и доживут, то как будут смотреть в глаза друг другу, ведь гость затеял с ними очень жестокую игру?

