Незваный гость (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Встреча Нового года – всегда радостное и волнующее событие, от которого каждый ожидает чего-то необычного. А что уж говорить, когда одновременно происходит переход в следующий век и следующее тысячелетие. Группа молодых людей решила провести этот торжественный вечер в загородном доме своей новой начальницы.
Торжество близилось к концу, поэтому на вошедшего незамеченным незнакомца поначалу никто не обратил внимания. Однако ситуация резко изменилась, когда незваный гость повел себя очень агрессивно – выстрелил в одного из гостей, а остальных объявил заложниками. Охваченные паническим страхом хозяева дома и их гости никак не могут понять мотивы происходящего. Все ли они доживут до утра?
А если и доживут, то как будут смотреть в глаза друг другу, ведь гость затеял с ними очень жестокую игру?
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Джей
Нузум
- РМАктёр
Роберт
Мартин Стейнберг
- СПАктёр
Стивен
Полк
- ССАктриса
Сэм
Сорбо
- ДУАктёр
Дэвид
Уайк
- ВДАктёр
Винсент
Дэйл
- ДМАктриса
Делон
Мишель
- ЧКАктриса
Чейэнн
Кэйн
- ЛКАктёр
Лоуренс
Кеннеди
- ГСАктёр
Гарри
Сефтон
- МКАктёр
Майкл
Кастенбаум
- КИАктёр
Крис
Ивер
- ДНСценарист
Джей
Нузум
- МКПродюсер
Майкл
Кастенбаум
- СППродюсер
Стивен
Полк
- РМПродюсер
Роберт
Мартин Стейнберг
- ДСОператор
Дарко
Сувак
- ГБКомпозитор
Герман
Бифтинк