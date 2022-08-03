Незваные детки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Незваные детки
7.42020, Chacun chez soi
Комедия79 мин18+

О фильме

В то время, когда семейная жизнь Катрин близка к краху, на пороге дома появляется еe взрослая дочь со своим мужем-неудачником. Нежданных гостей выселили из квартиры. Двум поколениям супругов, переживающих кризис в отношениях, придется изобрести новые правила выживания под одной крышей и найти общий язык.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

